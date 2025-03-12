Мелоні вітає результати переговорів Україна-США у Джидді

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні вітає результати переговорів, що відбулися в Джидді між США та Україною, повідомляє сайт італійського уряду.

"Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні вітає результати переговорів, що відбулися в Джидді між США та Україною, з особливим наголосом на запропонованому 30-денному припиненні вогню та відновленні американської допомоги Києву. Італія повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа, спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України. Рішення тепер за Росією", - цитує Мелоні урядовий веб-сайт.

Джерело: https://www.governo.it/it#ancora_cell