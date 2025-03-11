З початку доби Сили оборони відбили 244 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 244 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“ Російські загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 700 дронів-камікадзе та здійснили більшияк 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Лиманському (31 атака), Торецькому (32 атаки) та Покровському напрямку, де було зупинено 54 спроби ворога прорвати нашу оборону, а дев'ять штурмів ше тривали станом на 22.00.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21911