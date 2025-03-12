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01:59 12.03.2025

Сибіга поінформував держави-партнери про результати переговорів Україна-США у Джидді

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував європейських партнерів про результати переговорів Україна-США у Джидді у вівторок. Про це він написав на платформі X.

"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, щоб разом зі Сполученими Штатами досягти довготривалого миру і безпеки для України і всієї Європи. Я зв'язався з Каєю Каллас, Максимом Прево (заст. Міністра закордонних справ Бельгії), Яном Ліпавським (МЗС Чехії), Катрін Гуннарсдоттір (МЗС Ісландії), Ларсом Расмусеном (МЗС Данії), Маргусом Цахною (МЗС Естонії), Еспеном Бартом Ейде (МЗС Норвегії), Марією Стенергард (МЗС Швеції), Байбою Браже (МЗС Латвії), Будрісом Кястутісом (МЗС Литви), Еліною Валтонен (МЗС Фінляндії), Жаном-Ноелем Барро (МЗС Франції) і Девідом Леммі (МЗС Великої Британії) для інформування про результати знакової зустрічі в Джидді", - написав Сибіга в X.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1899591048701046791

https://x.com/andrii_sybiha/status/1899591053440852364

Теги: #переговори #сша #мзс

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