Події

15:16 18.02.2024

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

1 хв читати

У неділю в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених, повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

"Сьогодні вранці у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП (міжнародне гуманітарне право - ІФ-У), розстрілявши двох українських військовополонених", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Теги: #розстріл #хортиця #військовополонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 11.02.2024
Заповідник "Хортиця" представив артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, які обміліли після руйнування Каховської ГЕС

Заповідник "Хортиця" представив артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, які обміліли після руйнування Каховської ГЕС

21:00 09.02.2024
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства окупантами українських військовополонених у Донецькій області - Офіс генпрокурора

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства окупантами українських військовополонених у Донецькій області - Офіс генпрокурора

10:11 08.02.2024
Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

15:02 03.02.2024
У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

23:49 26.01.2024
Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

18:10 25.01.2024
ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

12:00 24.01.2024
Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

18:21 03.01.2024
Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

20:24 29.12.2023
Оголошено про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку

Оголошено про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку

18:35 28.12.2023
Російські окупанти вбили трьох українських військовополонених - ДШВ ЗСУ

Російські окупанти вбили трьох українських військовополонених - ДШВ ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

ЗС України вранці ліквідували ще один російський літак Су-34

Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом в онлайн-режимі

ОСТАННЄ

Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна - ОСУВ "Таврія"

Росіяни масово підключають жителів окупованих територій до російського ТБ і мобільного зв'язку - ГУР МО

Уночі у Львові пролунав вибух на об'єкті промисловості, жертв немає - ОВА

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

В Україні засновано національний фестиваль знятих під час російсько-української війни фільмів "Cinema for Victory"

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ракетоносій, загальний залп - до 4 "Калібрів"

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

Унаслідок обстрілу Мирівської громади в Дніпропетровській області постраждав чоловік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА