У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

У неділю в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених, повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

"Сьогодні вранці у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП (міжнародне гуманітарне право - ІФ-У), розстрілявши двох українських військовополонених", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.