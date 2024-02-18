Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

Важливою частиною Конференції з відновлення України 2024 (URC2024) у Берліні 11-12 червня цього року стане професійний форум відновлення, спрямований на досягнення конкретного результату у встановленні контактів між українськими, німецькими та міжнародними зацікавленими сторонами, повідомила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze).

"Це не пуста конференція, ми хотіли б створити фонд розвитку бізнесу із системними фінансовими інструментами для підтримки, наприклад, малого та середнього бізнесу або підтримки реконструкції на місцях", - сказала вона на Мюнхенській безрпековій конференції круглому столі, присвяченому відновленню України.

Шульце відзначила також намір створити центр для надання муніципалітетам необхідної їм інформації, фінансування та послуг навчання.

За її словами, роль муніципалітетів стане однією з чотирьох основних тем, що будуть у центрі уваги URC2024 разом із роллю приватного сектору та приватних інвесторів, процесом вступу до ЄС та необхідними для цього реформами, а також темою людського капіталу та соціального відновлення.

"Нам необхідно мобілізувати приватний сектор. Це справді важливо. Не вистачає державних грошей? - Нам також потрібні приватні гроші. У нас є місцеві та регіональні вимоги: муніципалітети та регіони мають бути частиною цього процесу, і вони мають допомогти в його просуванні", - пояснила міністр розвитку Німеччини.

За її словами, всі ці теми на Конференції з відновлення також будуть пронизані загальною темою цифровізації, в якій Україна вже досягла вражаючих результатів.