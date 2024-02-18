Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси, заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, під час виступу на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 17 лютого.

"Незалежно від того, що відбувається у США, висновки треба робити зараз. Ми маємо бути в змозі захищати себе. Щоб це зробити, ми маємо передати Україні те, що їм треба зараз. Я думаю, дуже важливо, звичайно, говорити про довгострокову перспективу... Але Україна нас просить боєприпаси - зараз, артилерію - зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. Тому що у нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо, і ми повинні їх передати Україні", - сказала прем'єрка.

За її словами, якщо РФ не хоче миру, то європейські країни "повинні себе захищати".

"Незалежно від того, що буде в США, відповідальність за Європу має нести Європа", - зазначила Фредеріксен.