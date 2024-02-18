Вночі на Сумщині ППО знищила три БПЛА "Shahed"

У ніч на суботу в Сумській області сили протиповітряної оборони знищили 3 ударних БПЛА типу "Shahed", повідомляє обласна військова адміністрація.

"У небі над Сумщиною в ніч на 18 лютого Силами протиповітряної оборони області було знищено 3 ворожі БПЛА типу "Шахед"", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю вранці.

Загалом за ніч окупанти здійснили 5 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 25 вибухів із мінометів і артилерії.

Ворог обстріляв із міномета Краснопільську громаду (1 вибух), Есманьську громаду (2 вибухи), також із території РФ було обстріляно Зноб-Новгородську громаду (3 вибухи).

Крім цього, противник обстріляв з артилерії Краснопільську громаду (11 вибухів) і скинув 8 мін на територію Середино-Будської громади.