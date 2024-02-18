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06:59 18.02.2024

18 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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18 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 725 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 725 RUSSIAN AGRESSION

18 лютого відзначають День батарейки, День Плутона, Всесвітній день панголінів, Всесвітній день китів.

Віряни вшановують пам'ять Папи Римського Лева I і святого Агапіта, єпископа Синадського.

День батарейки

18 лютого відзначають день, присвячений одному з відкриттів, зроблених у галузі фізики та хімії понад 200 років тому, але яким сьогодні користується кожна людина. Це День батарейки.

18 лютого 1745 року народився італійський учений-фізик, один з основоположників вчення про електрику, хімік і фізіолог Алессандро Вольта. Ім'я його увійшло у світову науку і стало найменуванням одиниці вимірювання електричної напруги - вольт. Частиною його експериментів і відкриттів стала робота над першим у світі гальванічним елементом, названим Вольтовим стовпом. По суті, це відкриття і винахід став прообразом сучасних батарей.

Відкриття здійснено вченим у 1800 році, засновано на перетворенні хімічної енергії на електричну шляхом поміщення двох різнорідних металів (пластини міді та цинку) в кислоту.

День Плутона

У 1930 році Плутон відкрив американський астроном Клайд Томбо.

Раніше Плутон вважали дев'ятою планетою, але з 1992 року такий статус небесного тіла почав викликати деякі сумніви. Багато подібних до Плутона об'єктів було виявлено в Поясі Койпера (одна з областей сонячної системи). Тому 24 серпня 2006 року Міжнародним астрономічним союзом Плутон був визнаний карликовою планетою. Хоча частина вчених, досі не приймають таке твердження і продовжують називати Плутон планетою.

Плутон розташований від Землі дуже далеко (від 4,2 до 7,5 млрд км), а тому ми мало знаємо про це небесне тіло. Свою назву карликова планета отримала на честь бога підземного світу Плутона, який існував у римській міфології. Вчені стверджують, що температура його поверхні становить приблизно -233 до -213 за Цельсієм. Від Сонця до Плутона майже 6 млрд км. А його розмір це дві третини Місяця.

Ще цього дня:

1930 - Американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи - Плутон;

1943 - У своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до "тотальної війни";

1954 - У Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології;

1965 - Гамбія стала незалежною державою;

1978 - На Гаваях проведено перші змагання Ironman (триатлон);

1979 - Уперше за багато століть у Сахарі випав сніг;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 - В Україні розпочалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого протягом 3-х днів загинуло понад 80 людей;

2015 - Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габуричем.

Церковне свято

Святитель Агапій був папою Римським у 535-536 роках. Він належав до роду Аніціїв, був висвячений на папу після смерті святителя Івана II.

Агапій опікувався церковною реформою, зокрема, відновлював храми, постраждалі від готської війни. Також підтримував місіонерську діяльність серед франків і готів.

Помер 22 листопада 536 року і був похований у базиліці святого Петра.

Іменини: Анна, Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #18_лютого

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