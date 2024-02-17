Події

21:34 17.02.2024

Війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області, поранено трьох місцевих жителів

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Війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області, поранено трьох місцевих жителів

 

Війська РФ обстріляли селище Білозерка Херсонської області, троє місцевих жителів дістали поранення, двоє з них госпіталізовані, повідомили в обласній військовій адміністрації в суботу ввечері.

"Через російський обстріл Білозерки постраждали троє місцевих жителів. Каретою "швидкої" до лікарні госпіталізували 55-річну жінку та 62-річного чоловіка. У них - вибухові травми, контузії та осколкові поранення кінцівок", - ідеться в телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, ще одному чоловікові, 22 років, медичну допомогу надали на місці. Він дістав вибухову травму, поранення обличчя і руки.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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