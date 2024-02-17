Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій.

"Предметно обговорили ситуацію на полі бою, розвиток оборонних індустрій. Окремо розповів стосовно прогресу України у виробництві дронів", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Сподіваємося на ухвалення Палатою представників рішень, які забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США. Ми повинні перемогти в цій війні. І ми маємо зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності", - наголосив Зеленський.