Події

21:34 17.02.2024

Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

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Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій.

"Предметно обговорили ситуацію на полі бою, розвиток оборонних індустрій. Окремо розповів стосовно прогресу України у виробництві дронів", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Сподіваємося на ухвалення Палатою представників рішень, які забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США. Ми повинні перемогти в цій війні. І ми маємо зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності", - наголосив Зеленський.

 

 

 

Теги: #мюнхен #конгресмени #зеленський

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