Події

20:55 17.02.2024

Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

1 хв читати
Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

Російські окупаційні війська в суботу ввечері знову скинули керовані авіабомби на Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Було завдано ще 3 удари, також керованими авіабомбами, - по місцевому комунальному підприємству. Там зараз наші підрозділи ДСНС також проводять рятувальну операцію, оскільки в нас є інформація, що під завалами адміністративної будівлі можуть перебувати люди", - сказав Синєгубов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він повідомив також, що кількість постраждалих унаслідок денного удару по Куп'янську збільшилася до 5 осіб. На місці денних влучень авіабомб також проводяться рятувально-пошукові роботи. До них залучено понад 70 осіб і понад 30 одиниць спецтехніки ДСНС.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 17.02.2024
На Харківщині за добу один загиблий унаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині за добу один загиблий унаслідок ворожих обстрілів

21:44 16.02.2024
Окупанти обстрілюють Харків

Окупанти обстрілюють Харків

11:39 16.02.2024
На Харківщині дві людини загинули, підірвавшись на ворожій міні, - ДСНС

На Харківщині дві людини загинули, підірвавшись на ворожій міні, - ДСНС

08:42 16.02.2024
На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

07:41 16.02.2024
Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

21:36 15.02.2024
Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

20:30 15.02.2024
Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

19:49 15.02.2024
Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватську громаду Куп'янського району, двоє мирних жителів загинули

Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватську громаду Куп'янського району, двоє мирних жителів загинули

18:59 15.02.2024
Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

18:18 15.02.2024
Через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка

Через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

Унаслідок обстрілу Куп'янська госпіталізовано двох мирних жительок - Синєгубов

Окупанти скинули на Куп'янськ 12 авіабомб, під завалами житлових будинків можуть бути люди - начальник облполіції

ОСТАННЄ

У Куп'янську з-під завалів витягнуто тіло жінки - прокуратура

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

3-тя ОШБр відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки - командування

Війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області, поранено трьох місцевих жителів

Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

ПП "Ягодин - Дорогуськ" 18 лютого буде повністю заблокований для вантажівок

Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

Повітряні сили ЗСУ за минулу добу знищили три ворожі літаки - Генштаб

Повітряні сили ЗСУ за минулу добу знищили три ворожі літаки

Спецпредставниця США пропонує альтернативне вирішення спорів в Україні для інвесторів на період судової реформи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА