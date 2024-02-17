Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

Російські окупаційні війська в суботу ввечері знову скинули керовані авіабомби на Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Було завдано ще 3 удари, також керованими авіабомбами, - по місцевому комунальному підприємству. Там зараз наші підрозділи ДСНС також проводять рятувальну операцію, оскільки в нас є інформація, що під завалами адміністративної будівлі можуть перебувати люди", - сказав Синєгубов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він повідомив також, що кількість постраждалих унаслідок денного удару по Куп'янську збільшилася до 5 осіб. На місці денних влучень авіабомб також проводяться рятувально-пошукові роботи. До них залучено понад 70 осіб і понад 30 одиниць спецтехніки ДСНС.