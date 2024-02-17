Унаслідок обстрілу Куп'янська госпіталізовано двох мирних жительок - Синєгубов

Унаслідок авіаударів, завданих російськими окупаційними військами в суботу вдень по Куп'янську, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп'янськ зруйновано двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків. Дві жінки з травмами госпіталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловікові надали допомогу на місці. Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.