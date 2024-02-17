Події

16:03 17.02.2024

Єрмак: Допомога від США - це питання нашого виживання і перемоги, настав час партнерам допомагати

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Єрмак: Допомога від США - це питання нашого виживання і перемоги, настав час партнерам допомагати

Рішення Конгресу США про надання Україні допомоги безпосередньо пов'язане з виживанням українського народу і його майбутньої перемоги, у зв'язку з цим час партнерів допомагати Україні вже настав, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я з оптимізмом ставлюся до того, що стосується рішення Конгресу (щодо України - ІФ-У) і вірю, що конгресмени нададуть нам допомогу. Але час іде. Ви бачите, що зараз відбувається в Авдіївці та по всьому фронту. Воїни продовжують боротися, але неможливо воювати без достатнього обсягу боєприпасів, ППО та артилерії", - заявив Єрмак під час Українського ланчу в Мюнхені.

Вкрай важливо, зазначив він, щоб озброєння надавали вчасно.

"Це не питання політичних рішень, це питання нашого виживання і майбутньої перемоги", - заявив він.

Керівник Офісу президента також запропонував учасникам ланчу пригадати про візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена, який відбувся 2 роки тому.

"Я сам пам'ятаю відчуття людей, які слухали тут виступ Зеленського. Багато хто рекомендував йому не їхати сюди взагалі. Вони не вірили на 100%, що ми зможемо захистити нашу землю, але ми вже деокупували понад 50% своїх земель. Український народ показав, що ми можемо перемогти в цій війні", - сказав Єрмак.

"Настав час партнерам не тільки міркувати про можливе чи неможливе (для України на полі бою - ІФ-У), а й допомагати нам у перемозі", - підсумував він.

 

Теги: #мюнхенська_конференція #єрмак

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