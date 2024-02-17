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16:00 17.02.2024

Окупанти скинули на Куп'янськ 12 авіабомб, під завалами житлових будинків можуть бути люди - начальник облполіції

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Російські окупаційні війська в суботу з 13:00 до 13:40 скинули на Куп'янськ 12 керованих і фугасних авіабомб, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Є влучання в житлові будинки, зокрема у двоповерховий, багатоквартирний. Є потерпілі й люди під завалами. Поліція разом із ДСНС працює над розбором завалів. Будемо інформувати", - написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, також було зафіксовано влучання в передмісті Харкова.

"Близько 15.00 три балістики в передмісті, в районі Циркунів, попередньо без постраждалих", - написав Тимошко.

 

Теги: #обстріли #купянськ #авіабомби

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