Події

15:35 17.02.2024

Умєров заявив про засвоїні з Авдіївки уроки і наголосив, що фортифікації будують і посилюють

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Умєров заявив про засвоїні з Авдіївки уроки і наголосив, що фортифікації будують і посилюють

Міністр оборони України Рустем Умєров окреслив "засвоєні уроки" з Авдіївки, пообіцяв, що місто повернеться під контроль України.

"Наші lessons learned щодо Авдіївки: потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБ, потрібні засоби дальнього ураження для знищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди. Працюємо над цим постійно. Фортифікації - будуємо і посилюємо. Рішення берегти людей - правильне. Авдіївку - повернемо", - написав він у Facebook.

 

Теги: #авдіївка #умєров

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