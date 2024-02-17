Умєров заявив про засвоїні з Авдіївки уроки і наголосив, що фортифікації будують і посилюють

Міністр оборони України Рустем Умєров окреслив "засвоєні уроки" з Авдіївки, пообіцяв, що місто повернеться під контроль України.

"Наші lessons learned щодо Авдіївки: потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБ, потрібні засоби дальнього ураження для знищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди. Працюємо над цим постійно. Фортифікації - будуємо і посилюємо. Рішення берегти людей - правильне. Авдіївку - повернемо", - написав він у Facebook.