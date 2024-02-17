ЄС відкриє спільний з Україною офіс у Києві в сфері оборонних інновацій - президент ЄК

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про поглиблення співробітництва ЄС з Україною у сфері оборони та плани інтеграції української оборонної промисловості з оборонною промисловістю ЄС.

"...ми інтегруємо Україну в наші оборонні програми, і відкриваємо офіс оборонних інновацій у Києві", - повідомила вона у виступі на Мюнхенській конференції в суботу, відзначаючи успіхи української армії у використанні безпілотників.

За її словами, Європейський Союз приблизно за три тижні планує представити стратегію оборонної промисловості, яка зробить акцент на збільшенні інвестицій у місцевий оборонний сектор і враховуватиме уроки повномасштабного вторгнення в Україну.

Фон дер Ляєн також висловилася за створення в Єврокомісії нової посади єврокомісара з питань оборони, який займатиметься, зокрема, промисловими аспектами оборонної політики.

"Якби я стала наступним президентом Єврокомісії, я б створила посаду комісара з оборони. Це дуже важливе питання для країн Центральної та Східної Європи, хтось із них має обійняти цю посаду", - зазначила президент Єврокомісії.