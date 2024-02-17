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14:35 17.02.2024

ТЧХУ реалізує проєкт із розширення можливостей для працевлаштування в п'яти областях

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ТЧХУ реалізує проєкт із розширення можливостей для працевлаштування в п'яти областях

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за підтримки своїх колег з Іспанії, Швейцарії та Данії реалізує проєкт "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" у п'яти областях.

"Мета проєкту - допомогти людині здобути навички та знання, які вдосконалюватимуть її професійно, щоб надалі легше було влаштуватися на роботу", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці.

Наразі проєкт реалізується в Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Тернопільській та Вінницькій областях. У рамках проєкту проводять інформаційні сесії, після яких відбуваються індивідуальні консультації. Потім складається план подальшого навчання людини навичок, які допоможуть їй у професії. Проєкт передбачає оплату навчання на курсах трактористів, водіїв, бухгалтерів із переходу на облікову систему фінансово-бухгалтерської звітності БАС (Бухгалтерська автоматизована система - ІФ-У), перукарів, швачок, набуття цифрової грамотності. Перелік обмежений і охоплює професії, які популярні сьогодні та представлені серед вакансій.

"Консультування та навчання за певними напрямами людей, які вимушено переїхали з інших регіонів, не тільки сприяють поліпшенню їхнього економічного становища, а й впливають на самооцінку та почуття гідності... Це сприяє зміцненню їхнього соціального становища та підвищує їхній статус у новому оточенні", - наголосила координаторка проєкту Оксана Додон.

У рамках проєкту також передбачено надання обмеженої кількості мінігрантів для відновлення бізнесу для людей, які вимушено переїхали на нове місце, і для місцевих жителів у тих регіонах, де такий бізнес створюється.

Теги: #освіта #проєкт #тчху

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