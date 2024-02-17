Події

13:21 17.02.2024

ЗСУ знищили одразу три літаки РФ - два Су-34 і один Су-35

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ЗСУ знищили одразу три літаки РФ - два Су-34 і один Су-35

Повітряні сили Збройних сил України вранці знищили три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Зранку 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Олещук подякував українським воїнам за проведення операції зі знищення ворожих літаків.

 

Теги: #зсу #літаки #пс_зсу

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