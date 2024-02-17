Події

11:42 17.02.2024

Коаліція дронів стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України - Міноборони

1 хв читати
Коаліція дронів стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України - Міноборони

Коаліція дронів офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України, повідомило Міністерство оборони України.

"Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри та висловив подяку лідерам коаліції - Латвії та Великій Британії - за цю важливу ініціативу", - ідеться в повідомленні Міноборони у Фейсбук.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та постачання БпЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", - сказав Умєров, висловлювання якого наводить пресслужба Міноборони.

Як наголошується в повідомленні, окрім "Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн".

 

Теги: #міноборони #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 16.02.2024
Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників

Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників

17:49 16.02.2024
В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

20:26 15.02.2024
У Силах оборони створили робочу групу для координації закупівель озброєння - Міноборони

У Силах оборони створили робочу групу для координації закупівель озброєння - Міноборони

08:57 15.02.2024
Польща і союзники по НАТО підняли авіацію через атаки РФ по Україні

Польща і союзники по НАТО підняли авіацію через атаки РФ по Україні

20:54 14.02.2024
Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

19:26 14.02.2024
Держави-учасниці IT-коаліції завершили підписання угоди про співпрацю - Міноборони

Держави-учасниці IT-коаліції завершили підписання угоди про співпрацю - Міноборони

13:47 14.02.2024
Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

10:57 14.02.2024
НАБУ заявило про виявлення фактів корупційної схеми, що дає змогу завищувати ціни на окремі продукти під час закупівель для армії

НАБУ заявило про виявлення фактів корупційної схеми, що дає змогу завищувати ціни на окремі продукти під час закупівель для армії

17:17 13.02.2024
Українські ударні дрони за пів року вразили понад 14 тис. ворожих цілей - Шмигаль

Українські ударні дрони за пів року вразили понад 14 тис. ворожих цілей - Шмигаль

18:02 12.02.2024
Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Мюнхені: Путін - відморозок, який зберігає владу через обман, корупцію та насильство

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт

Запитуйте себе, чому Путін здатен продовжувати війну - Зеленський на Мюнхенській конференції

Донецька ОВА: з лінії фронту за добу евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини

Українські військові вийшли з Авдіївки, щоб повернутися і завдати ворогу більш потужного удару

ОСТАННЄ

Зеленський у Мюнхені: Путін - відморозок, який зберігає владу через обман, корупцію та насильство

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт

У Чернігівській та Сумській областях за добу зафіксовано 112 вибухів унаслідок обстрілів російськими військами - ОК "Північ"

Це правильне рішення, щоб не потрапити в оточення - Зеленський про вихід з Авдіївки

Запитуйте себе, чому Путін здатен продовжувати війну - Зеленський на Мюнхенській конференції

Донецька ОВА: з лінії фронту за добу евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини

Захоплення Авдіївки не принесе оперативних переваг або можливостей для значущих наступів російських сил - ISW

Ворог за добу випустив 46 снарядів по Херсонській області

На Харківщині за добу один загиблий унаслідок ворожих обстрілів

Українські військові вийшли з Авдіївки, щоб повернутися і завдати ворогу більш потужного удару

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА