Коаліція дронів стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України - Міноборони

Коаліція дронів офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України, повідомило Міністерство оборони України.

"Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри та висловив подяку лідерам коаліції - Латвії та Великій Британії - за цю важливу ініціативу", - ідеться в повідомленні Міноборони у Фейсбук.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та постачання БпЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", - сказав Умєров, висловлювання якого наводить пресслужба Міноборони.

Як наголошується в повідомленні, окрім "Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн".