Події

11:25 17.02.2024

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт

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Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт

Президент України Володимир Зеленський готовий поїхати з Дональдом Трампом на фронт.

"Ми готові. Усі представники обох партій знають, що ми відкриті. Якщо він (Трамп - ІФ-У) приїде, я готовий із ним на фронт поїхати. На лінію фронту", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки, відповідаючи на запитання, чи готовий він запросити Трампа до Києва.

"Ми повинні продемонструвати людям, що це означає. Реальна війна, а не в Інстаграмі", - сказав Зеленський.

Теги: #трамп #зеленський

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