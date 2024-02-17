Ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину та Марганець

Російські окупаційні війська чотири рази обстріляли Нікопольщину і Марганець, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Півтора десятка снарядів випустив ворог по Нікопольщині. Окупанти гатили з артилерії з вечора і майже до опівночі. Загалом - 4 рази. Під ударом перебували сам Нікополь і Марганець", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Також голова ОВА повідомив, що в інших районах Дніпропетровщини вночі обійшлося без атак.