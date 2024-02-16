В Авдіївці ворог кидає на штурм усі резерви, під час відходу на нові позиції кілька українських бійців потрапили в полон

В Авдіївці ворог кидає на штурм усі резерви, за потреби українські воїни відходять на нові позиції - під час одного з виходів кілька бійців потрапили в полон, заявив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але проводиться. На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дійсним також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують певні рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки. Продовжується пожежа на Авдіївському заводі". цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі", - написав він у своєму Telegram-каналі у п'ятницю.

Тарнавський зазначив, що в межах міста Авдіївка тривають важкі бої, противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, "практично стираючи місто з лиця землі".

"Ворог кидає на штурм усі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, і намагається протиснути нашу оборону. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації", - наголосив він.

Він знову наголосив, що пріоритет – збереження життя українських бійців, тому за потреби вони відходять на нові позиції.

"На жаль, під час одного з таких виходів кілька наших бійців потрапили в полон. Боротимемося за звільнення кожного побратима", - заявив командувач.

Всього з початку доби в районі Авдіївки українські захисники відбили понад 30 атак росіян, ворог здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Окрім Авдіївки, артилерійські та мінометні обстріли противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ластівчине, Невельське та інші.

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони", - зазначив бригадний генерал.

Тарнавський додав, що левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямі припадає саме на Авдіївку. Тільки з початку року втрати окупантів у цьому напрямку становили 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня – 15 лютого 2024 р.).

"Авдіївська оборонна операція продовжується" - підсумував він.