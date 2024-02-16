Кличко в Мюнхені порушив питання ролі місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед країнами

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Мюнхені порушив питання ролі місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед країнами світу.

"Говорили про роль місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед державами в сучасному світі", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, про зусилля муніципалітетів України в забезпеченні оборони та життєдіяльності громад під час широкомасштабної війни.

Кличко зазначив, що спільно зі спецпредставником Державного департаменту США із субнаціональної дипломатії Ніною Хачіган узяв участь у дискусії "Роль субнаціональної дипломатії в міжнародній безпеці" на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами мера, американські партнери цінують внесок Києва та місцевої влади України в боротьбу з російським агресором і вбачають у місцевому самоврядуванні головну силу для післявоєнного відновлення.