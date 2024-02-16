В УВКБ ООН наголошують на важливості продовження міжнародної підтримки України: Війна триває, потреби зростають

Представниця Верховного комісара ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг наголосила на важливості продовження міжнародної підтримки України і повідомила, що в поточному році УВКБ ООН планує надати допомогу 2,7 млн українців.

"У 2022 році ми надали допомогу та послуги 4,3 мільйонам осіб. Минулого року ми охопили 2,63 мільйона осіб, а цього року наша мета - надати різні типи допомоги та послуг ще 2,7 мільйона осіб", - розповіла вона на брифінгу в Києві з нагоди наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Насамперед, це число включає людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, найбільш вразливі групи, які найбільше потребують постійної підтримки, додали в УВКБ ООН.

Водночас Біллінг зазначила, що якщо 2022 року підтримка України з боку міжнародної спільноти була на максимально високому рівні, то зараз увага до України знижується, "тому що зазвичай це відбувається з часом, але це також через інші кризи у світі".

"І нас це вкрай непокоїть, тому що в наших щоденних зустрічах із людьми, місцевими громадами, громадами, ми бачимо, що потреби зростають, а не зменшуються, оскільки атаки Росії тривають щодня", - наголосила вона.

За словами Біллінг, близько 4 мільйонів внутрішньо переміщених осіб "відчувають тривалий вплив війни".

"Ось чому так важливо не лише з нагоди другої річниці повномасштабної агресії РФ в Україні, а й щодня наголошувати на тому, що війна триває, потреби зростають і що міжнародна підтримка України та українців має залишатися", - зазначили в УВКБ ООН.

Біллінг наголосила, що згідно з даними Плану гуманітарних потреб і реагування, підготовленого Управлінням ООН з координації гуманітарних справ, в Україні 14,6 мільйона людей, яким потрібна гуманітарна допомога та захист у 2024 році.

"Головним пріоритетом для нас є реагування на надзвичайні ситуації з наданням грошової допомоги, допомоги матеріалами для житла, психологічної підтримки, юридичних консультацій. Другим пріоритетом є підтримка вимушених переселенців в умовах цього тривалого переміщення. І третя пріоритетна сфера - це наш внесок у те, що ми називаємо "довгостроковими рішеннями" - раннє відновлення (реконструкція)", - сказала представник Верховного комісара ООН у справах біженців.

Біллінг пояснила, що в Україні УВКБ ООН працює в межах скоординованого міжвідомчого гуманітарного реагування, і їхня роль полягає в наданні допомоги та послуг, зокрема безкоштовних юридичних консультацій людям, а також є програми психосоціальної підтримки. Друга галузь, у якій працює УВКБ ООН - ремонт житла. Так, уже понад 270 тис. українців отримали набори для екстреного ремонту житла.

Також наразі УВКБ ООН разом із партнерами завершило ремонт понад 27 500 будинків по всій країні з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. "Ми також допомагаємо відремонтувати колективні центри, де мешкають переміщені особи, які поки що не мають змоги знайти окреме житло", - додала Біллінг.

Третій напрям, за яким працює Управління, - грошова допомога. Понад 470 мільйонів доларів було безпосередньо надано людям у вигляді грошової допомоги, поінформувала Біллінг. Також торік понад 178 000 осіб отримали правову підтримку отримання особистих документів, пошкоджених або втрачених внаслідок війни.