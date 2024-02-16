Ізраїль не буде евакуювати цивільних осіб із Рафаха до Єгипту

Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ізраїльські військові, які готують наступ на Рафах у Секторі Газа, не планують евакуювати мирних громадян до Єгипту.

"Держава Ізраїль не має наміру евакуювати цивільних осіб із числа палестинців до Єгипту. Ми поважаємо і цінуємо нашу мирну угоду з Єгиптом, вона лежить в основі стабільності в регіоні", - наводить The Times of Israel слова міністра з його брифінгу для зарубіжних ЗМІ.

Однак, зазначає видання, як і раніше, незрозуміло, куди евакуюють цивільне населення, якщо ізраїльські військові почнуть наступ на Рафах.

Він нагадав, що угруповання ХАМАС мало в Секторі Гази 24 батальйони; 18 із них тепер виведені з ладу, і зараз Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має розібратися із силами ХАМАС у Рафаху. Галлант запевнив, що ЦАХАЛ намагається уникнути жертв серед цивільних осіб і діє відповідно до міжнародного права.

Глава ізраїльського МЗС Ісраель Кац заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що в ізраїльської влади немає планів депортувати палестинців із Сектору Гази, і що Ізраїль координуватиметься з Єгиптом щодо проблеми палестинських переміщених осіб. Міністр також запевнив, що після закінчення операції проти ХАМАС Ізраїль не буде керувати Сектором Гази. Крім того, Кац закликав міжнародну спільноту натиснути на ліванський шиїтський рух "Хезболла" та Іран, що підтримує його, щоб "Хезболла" відвело свої сили з півдня Лівану - від кордону з Ізраїлем.

Водночас у п'ятницю агентство Associated Press із посиланням на дані супутників передавало, що Єгипет зводить загородження на своїх територіях поблизу Рафаха, де наразі зосереджено близько 1,4 млн мирних жителів анклаву. Надходили повідомлення, що єгипетська влада готує зону в прикордонні для прийому палестинців, якщо вони прорвуться через кордон. Водночас у четвер у Каїрі заявили, що Єгипет "відкидає будь-які спроби витіснити палестинців із Палестини" і виступає за врегулювання конфлікту в Секторі Гази на підставі принципу дві держави для двох народів.

У виступі на Мюнхенській конференції генсек ООН Антоніу Гутерреш знову попередив, що наступ Ізраїлю на Рафах спричинить катастрофу, до того ж наразі Рафах є центром гуманітарних операцій в анклаві. На думку Гутерреша, ситуація в Газі демонструє "фрагментацію" міжнародного порядку і "жахливий вердикт про глухий кут у міжнародних відносинах".

Напруженість зберігається на ізраїльсько-ліванському кордоні. Рух "Хезболла" повідомив, що завдав ракетного удару по ізраїльських військових поблизу ферми Шебаа на Голанських висотах, а потім ще по двох групах військовослужбовців. Авіація Ізраїлю атакувала вночі військовий об'єкт "Хезболли" в ліванському селі Канатра. Лідер "Хезболли" Хасан Насралла в п'ятницю пообіцяв, що Ізраїль "заплатить кров'ю" за життя мирних громадян Лівану, загиблих унаслідок ізраїльських авіаударів по об'єктах "Хезболли" в середу.

Тим часом, передає The Times of Israel, ЦАХАЛ продовжує підвищувати ступінь своєї готовності біля північного кордону. 146-та бронетанкова дивізія "Ха-Мапац" і 210-та територіальна дивізія "Ха-Башан" провели навчання, під час яких відпрацьовували бойові дії та евакуацію поранених у прикордонні в горбистій місцевості в зимову погоду. Водночас 1-ша піхотна бригада "Голані" займалася цього тижня підвищенням боєготовності в цьому регіоні.

У ЦАХАЛ повідомили, що під час обшуків у лікарні "Нассер" у Хан-Юнісі в Секторі Гази ізраїльські військовослужбовці виявили медикаменти, які, судячи з підписів, призначалися для заручників ХАМАС. Раніше в ЦАХАЛ заявили, що ХАМАС тримала заручників у цій лікарні, і військові зайшли на територію лікарні в пошуках останків бранців. Зі свого боку у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що після рейду ізраїльських військових намагаються встановити контакт із лікарнею "Нассер".

Портал Axios повідомив, що "на полях" Мюнхенської конференції президент Ізраїлю Іцхак Герцог провів секретну зустріч із прем'єром Катару Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тані щодо проблеми заручників, які залишаються у ХАМАС. Неназваний представник ізраїльської влади заявив Axios, що, можливо, вдалося домогтися деяких успіхів на шляху до нової угоди про звільнення заручників. Раніше цього тижня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовився знову скерувати ізраїльську делегацію на переговори в Каїр, проте в четвер до Ізраїлю на зустріч із прем'єром прибув глава ЦРУ Вільям Бернс.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС. За даними МОЗ Сектору Гази, загальна кількість загиблих в анклаві палестинців із 7 жовтня сягнула 28 тис. 775, кількість поранених - 68 тис. 552. Однак у статистиці МОЗ Гази не розділяють втрати серед цивільного населенням і серед членів палестинських збройних угруповань.