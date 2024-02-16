У Берліні відбуваються переговори Зеленського й Шольца

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Німеччини. Він прибув до відомства федерального канцлера Німеччини в Берліні, де розпочалися його переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє пресслужба глави держави.

"Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах. За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина", - зазначено в повідомленні.

Зеленський і Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі та НАТО.