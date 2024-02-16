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12:20 16.02.2024

Польські фермери заблокували рух вантажівок на під'їзді до ПП "Корчова" на кордоні з Україною

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Польські фермери заблокували рух вантажівок на під'їзді до ПП "Корчова" на кордоні з Україною

У пункті пропуску (ПП) "Краківець - Корчова" на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажівок, інформує Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе і на виїзд з Польщі, і на в’їзд", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в п'ятницю.

Як повідомляють українські прикордонники, на в'їзд в Україну на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок.

"Перешкоджання руху автобусам і легковому транспорту не планується", - зазначено в повідомленні. 

Теги: #кордон #блокування #пп #польські_фермери

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