Події

08:23 16.02.2024

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів

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Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в п'ятницю вранці.

"Повідомляємо, що знову внаслідок ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі неможливо вивести тролейбуси на маршрути. Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #херсон #електропостачання #обстріли

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