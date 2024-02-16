Події

07:41 16.02.2024

Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

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Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

За минулу добу ворог атакував Очаківську громаду, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

"Учора, 15 лютого, о 10:03 та 17:10 ворог наносив артилерійські обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, об'єкт транспортної та портової інфраструктури. Також 15 лютого о 13:31 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська

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