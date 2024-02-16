Google запускає кампанію з боротьби з дезінформацією напередодні виборів у ЄС

Google готується запустити кампанію по боротьбі з дезінформацією в п'яти країнах Європейського союзу (ЄС) напередодні парламентських виборів у блоці і посилення нових правил боротьби з онлайн-контентом, повідомляє Reuters у четвер.

У червні громадяни ЄС обиратимуть новий склад Європарламенту, який визначатиме політику і закони в регіоні, і законодавці побоюються, що поширення дезінформації в Інтернеті може вплинути на виборців.

Європейський закон про цифрові послуги, який набуває чинності цього тижня, вимагатиме від великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки.

З березня внутрішній підрозділ Google Jigsaw, що займається боротьбою із загрозами суспільству, запустить серію анімованих рекламних роликів на таких платформах, як TikTok і YouTube, у п'яти країнах ЄС: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії та Польщі.

У рекламі використовуватимуть так звані методи "пребункінгу", розроблені в партнерстві з дослідниками з Кембриджського і Брістольського університетів, покликані допомогти глядачам виявити маніпулятивний контент ще до того, як вони з ним зіткнуться.

"Пребункінг - це єдина техніка, принаймні, з тих, що я бачила, яка однаково ефективно працює в усьому політичному спектрі", - каже Бет Голдберг, керівник дослідницького відділу Jigsaw.

Минулого місяця розслідування, проведене EEAS (Службою зовнішніх дій Європейського союзу), виявило 750 випадків навмисного поширення недостовірної інформації іноземними суб'єктами, багато з яких висловлювалися на підтримку вторгнення Росії в Україну.

Рекламу Jigsaw буде перекладено всіма 24 офіційними мовами ЄС, заявили в компанії. Кампанія триватиме щонайменше місяць, а потім, залежно від охоплення та ефективності, її можна буде продовжити. Результати кампанії, включно з відповідями на опитування і кількістю людей, охоплених кампанією, буде опубліковано влітку 2024 року.