Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

У четвер парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби, який надає одностатевим парам право укладати шлюби і всиновлювати дітей і ухвалено після десятиліть кампанії ЛГБТ-спільноти за шлюбну рівноправність у цій соціально консервативній країні, повідомляє Reuters.

Греція - одна з перших православних країн, які дозволили такі союзи.

"Це історичний момент", - сказала агентству Reuters Стелла Белія, голова групи одностатевих батьків Rainbow Families. "Це день радості".

Законопроєкт був схвалений 176 законодавцями в 300-місцевому парламенті і стане законом після його публікації в офіційному урядовому віснику.

Хоча члени правоцентристської партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса утрималися або проголосували проти законопроєкту, він отримав достатню підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності, незважаючи на напружені дебати.

"Це дуже важливий крок для прав людини, дуже важливий крок для рівності і дуже важливий крок для грецького суспільства", - сказав 40-річний Нікос Ніколаідіс, історик, який долучився до мітингу на підтримку законопроєкту перед голосуванням.

Останні опитування громадської думки показують, що думки греків щодо цього питання розділилися. Впливова православна церква, яка вважає гомосексуальність гріхом, рішуче виступає проти одностатевих шлюбів, тоді як багато представників ЛГБТ-спільноти вважають, що законопроєкт не зайшов досить далеко.

Він не скасовує перешкод для ЛГБТ-пар у використанні методів допоміжної репродукції. Сурогатна вагітність також не поширюватиметься на представників ЛГБТ, хоча законопроєкт визнає дітей, народжених у такий спосіб за кордоном.

Еллініки Лісі, одна з трьох ультраправих партій, представлених у парламенті, назвала законопроєкт "антихристиянським" і заявила, що він шкодить національним інтересам.

Колишній прем'єр-міністр Антоніс Самарас, депутат від "Нової демократії", сказав: "Звичайно, я голосуватиму проти. Шлюби одностатевих пар... не є правом людини".