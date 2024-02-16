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00:25 16.02.2024

Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення санкцій, конфіскацію активів РФ і військову допомогу Україні

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Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення санкцій, конфіскацію активів РФ і військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з нідерландською колегою Ханке Гердіною Йоханетт Брюінс Слот, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Дипломати обговорили всеосяжну справедливість за російські злочини, включно з амбітними та швидкими кроками до конфіскації заморожених активів РФ", - ідеться в повідомленні в Телеграм.

Так само Дмитро Кулеба висловив подяку Нідерландам за приєднання до коаліцій ІТ та дронів. Сторони обговорили надання Україні додаткової військової допомоги та посилення санкцій ЄС проти Росії.

Повідомляється також, що "окремою темою розмови стала підготовка до Глобального саміту миру в Швейцарії".

Теги: #україна #мзс #розмова #нідерланди

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