Події

20:19 15.02.2024

Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

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Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

Третину кораблів Чорноморського флоту РФ уже знищено, зокрема 4 із 13 великих десантних кораблів, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Якщо брати виключно такий клас кораблів, як великий десантний корабель, їх загалом було на початок повномасштабного вторгнення 13 одиниць у розпорядженні так званого Чорноморського флоту, при цьому шість вони сюди спеціально завели під приводом навчань під час підготовки до повномасштабного вторгнення на нашу країну. Із цих 13 одиниць станом на зараз у строю залишається п'ять: чотири знищено і чотири перебувають у ремонті", - сказав Плетенчук в ефірі національного телемарафону в четвер.

Спікер ВМС ЗСУ констатував, що в Азово-Чорноморському регіоні знищено приблизно третину кораблів ЧФ РФ. "Ще 15 одиниць перебувають у ремонті через різноманітні пошкодження, однак угруповання залишається досить небезпечним", - додав Плетенчук.

За його словами, великі десантні кораблі, що залишилися, продовжать виконувати всі завдання в акваторії Чорного моря і, найімовірніше, ті, що перебувають на ремонті, також будуть відновлені. "У них (російських окупантів - ІФ-У) немає вибору... Покинути акваторію вони дозволити собі не можуть. Це вже буде називатися капітуляція. Тому вони змушені виконувати всі завдання... Цей процес триватиме й надалі, так само, як і знищення цих одиниць", - сказав представник ВМС ЗСУ.

Плетенчук зазначив, що окупанти передислокували кораблі до Новоросійська, однак це призвело до обмеженості в діях і соціальних проблем серед моряків, оскільки їхні родини та цивільна інфраструктура залишаються в окупованому Криму.

Як повідомлялося, 14 лютого Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", коли він перебував у територіальних водах України поблизу окупованого м.Алупка. Корабель був знищений ударними морськими дронами "Magura V5" українського виробництва.

 

 

Теги: #рф #флот #ліквідація

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