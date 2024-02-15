У Кіровоградській області майже 12 годин ліквідовували пожежу на підприємстві, загинув рятувальник

У Кіровоградській області під час ліквідації масштабної пожежі загинув рятувальник, пожежу ліквідовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Пожежа виникла близько 4 ранку в смт Власівка Олександрійського району. Горіла покрівля та обладнання цеху на підприємстві на площі 750 кв. м. Під час роботи на місці загинув 29-річний вогнеборець", - ідеться в повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, о 16:14 пожежу ліквідували спільними зусиллями рятувальників і пожежників місцевої пожежної команди смт Власівка. Причину пожежі та обставини загибелі рятувальника з'ясовують фахівці.