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14:31 15.02.2024

Без конкурсів було призначено 49,9 тис. держслужбовців у 2022-2023 роках - НАДС

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Без конкурсів було призначено 49,9 тис. держслужбовців у 2022-2023 роках - НАДС

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) заявляє, що 49,9 тис. державних службовців було призначено на посади без конкурсного відбору у 2022-2023 роках.

"Кількість призначених державних службовців без конкурсного відбору, зокрема за категоріями посад, за період дії воєнного стану від 24 лютого 2022 року станом на 31 грудня 2023 року становить 49 915 осіб", - ідеться у відповіді НАДС на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що з них: 84 особи - держслужбовці категорії "А", 10 725 осіб - категорії "Б" і 39 106 осіб - категорії "В".

Як повідомлялося, з 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

У серпні 2023 року голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина заявила, що є всі технічні та організаційні можливості для відновлення конкурсів у всіх державних органах. У грудні того ж року Алюшина виступила за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі.

6 лютого 2024 року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко спрогнозував відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але заявив, що процедура потребує низки змін.

Теги: #держслужбовці #надс

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