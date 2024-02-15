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09:37 15.02.2024

Сили оборони України вночі збили 13 із 26 ракет

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Сили оборони України вночі збили 13 із 26 ракет

Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування - "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 і керованими авіаційними ракетами Х-59, повідомляє пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом зафіксовано пуски 26 ракет різних типів: 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс); шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (Воронезька); дві крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ - рф); чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. - рф); дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. - рф)", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Силами і засобами ПС ЗСУ та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів, зокрема вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23, дві крилаті ракети "Калібр" і дві керовані авіаційні ракети Х-59. 

Теги: #ракети #ппо

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