Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох людей

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох осіб, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ще одного чоловіка з травмою надбрівної ділянки госпіталізували. Він також є мешканцем одного з будинків, які постраждали від ударної хвилі", - написав Козицький.

Раніше начальник Львівської ОВА повідомив про двох постраждалих унаслідок ракетного удару російських військ по Львову.

Козицький повідомив, що ударною хвилею в 16 будинках на вулиці Науковій вибило скло в частині вікон, пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу.

Також, за його даними, зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що за попередньою інформацією, на регіон летіло понад 10 ракет.