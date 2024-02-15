У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області за добу через ворожі обстріли з різних видів зброї одна людина загинула, ще 5 дістали поранення, серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 четверга.

"За минулу добу противник здійснив 18 обстрілів, випустивши 192 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення, з них - 1 дитина".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.