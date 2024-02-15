У Запоріжжі до чотирьох людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки

У Запоріжжі до 4 осіб збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв у четвер уранці.

"Обстрілу піддався інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини. Також відомо, що пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, навчальний заклад і приміщення об'єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлю)", - написав він у своєму телеграм-каналі.

На місцях працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі, попередньо, є влучання по об'єкту інфраструктури, одна людина поранена.