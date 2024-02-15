Силами ППО усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені - КМВА

Силами ППО всі ворожі ракети, які летіли на Київ, було знищено, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в четвер уранці.

"Черговий ракетний удар по Україні. Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість і тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил)", - написано в телеграм-каналі КМВА.

За оперативною інформацією - у столиці без жертв і руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.