15 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 722 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 722 RUSSIAN AGRESSION

15 лютого відзначають Міжнародний день антропології, Всесвітній день управління інформацією, День перезавантаження любові, Міжнародний день синдрому Ангельмана.

Ще сьогодні День обізнаності про холостяцький спосіб життя, Міжнародний день операційної медсестри, Всесвітній день онкохворої дитини.

В Україні - День кіберспорту, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, у Канаді - День національного прапора.

Православна церква вшановує пам'ять апостола Онисима.

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Міжнародний день боротьби з раком у дітей, щорічно 15 лютого відзначають багато країн планети. Ця дата вперше з'явилася в календарі 2001 року за ініціативою Міжнародної організації дитячого раку - глобальної мережі, що складається наразі зі 176 організацій батьків, асоціацій хворих на рак дітей, які переживають ремісію, або груп взаємодопомоги в 93 країнах на п'яти континентах.

Перший Міжнародний день було проведено 15 січня 2002 року в Люксембургу, проте потім було ухвалено рішення перенести дату на місяць пізніше.

Сьогодні День дітей, хворих на рак, відзначають більш ніж у 90 країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів. Це глобальна спільна кампанія з підвищення обізнаності про дитячу онкологію та підтримки хворих дітей та їхніх сімей.

Міжнародний день операційної медсестри

У 2009 році Міжнародною асоціацією операційних медсестер було засновано професійне свято як визнання праці операційної медсестри. Воно отримало назву Міжнародний день операційної медсестри і відзначається щорічно 15 лютого.

Ще цього дня:

1902 - Відкрито першу лінію Берлінського метро;

1907 - Відчинила двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя (зараз - Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського);

1913 - У Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва;

1919 - Українська Національна Рада ЗУНР ухвалила закон про вживання української мови в державних установах;

1922 - У Гаазі відкрито перше засідання Міжнародного суду;

1926 - Виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1939 - В обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя";

1969 - Роберт Едвардс із фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 - Велика Британія та Ірландія привели свої валюти до десяткової системи (скасовано шилінги);

1989 - У Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні";

1995 - У США заарештовано хакера Кевіна Митника, який зламав комп'ютерну мережу Пентагону;

2003 - Початок протестів проти вторгнення коаліційних сил в Ірак;

2010 - Сталася найбільша залізнична катастрофа в історії Бельгії.

Церковне свято

Апостол Онисим, пам'ять якого вшановується цього дня, жив на початку першого тисячоліття у Візантії. Онисим був рабом Філімона, але втік від свого пана в Рим, де потрапив до в'язниці. Там він зустрівся з апостолом Павлом, який просвітив його і хрестив. Павло згадує про Онисима в Посланні до Колосян, називаючи його своїм "вірним і улюбленим братом".

Іменини: Олексій, Арсеній, Афанасій, Єфросинія, Іван, Михайло, Микола, Павло, Пафнутій, Петро, Семен, Софія.