РФ масовано атакує Україну кількома групами ракет, зокрема використовує ракети Х-59, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Ракети маневрують із Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську... Група крилатих ракет прямує до Хмельницької області з Вінницької області... Ракети заходять на Львівщину", - йдеться в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

Також повідомлялося, що керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, летіла в напрямку Дніпра.

Телеграм-канали повідомляли про використання РФ балістичних ракет.

У Києві та інших містах прогриміли вибухи.