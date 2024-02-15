ДніпроГЕС не повідомляв про появу плям нафтопродуктів у Запоріжжі на Дніпрі - "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" спростувало інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що нібито співробітники Дніпровської ГЕС (ДніпроГЕС) повідомили про виявлені в Запоріжжі біля Центрального пляжу плями нафтопродуктів на воді.

"Працівники ДніпроГЕС про виявлення плям на річці не повідомляли", - повідомляється в Телеграм-каналі "Укргідроенерго" в середу.

Як поінформували в компанії, Дніпровська ГЕС і всі інші гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі. Жодного витоку масла з обладнання в річку не відбувалося.

Наразі в компанії перебувають у роботі 72 гідроагрегати, 10 - у реконструкції, ще частина виведена в капітальні, поточні та аварійні ремонти.

