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04:52 15.02.2024

ДніпроГЕС не повідомляв про появу плям нафтопродуктів у Запоріжжі на Дніпрі - "Укргідроенерго"

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ДніпроГЕС не повідомляв про появу плям нафтопродуктів у Запоріжжі на Дніпрі - "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" спростувало інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що нібито співробітники Дніпровської ГЕС (ДніпроГЕС) повідомили про виявлені в Запоріжжі біля Центрального пляжу плями нафтопродуктів на воді.

"Працівники ДніпроГЕС про виявлення плям на річці не повідомляли", - повідомляється в Телеграм-каналі "Укргідроенерго" в середу.

Як поінформували в компанії, Дніпровська ГЕС і всі інші гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі. Жодного витоку масла з обладнання в річку не відбувалося.

Наразі в компанії перебувають у роботі 72 гідроагрегати, 10 - у реконструкції, ще частина виведена в капітальні, поточні та аварійні ремонти.
 

Теги: #україна #нафтопродукти #дніпро

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