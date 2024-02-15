Західні партнери збільшать постачання боєприпасів для України протягом місяця - Буданов

Артилерійські системи і боєприпаси є пріоритетом для України, і партнери збільшать їхні поставки протягом місяця, заявив глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі для ICTV.

"Головнокомандувач Сирський зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети. Зрозуміло, що артилерійські системи і боєприпаси - це пріоритет номер 1. І партнери з різних країн озвучили - скільки і яка країна в який проміжок часу протягом місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас", - зазначив Буданов.

Раніше міністр оборони Рустем Умеров повідомив про засідання Контактної групи з питань оборони України, у якому також брали участь глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов і вперше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомляла пресслужба Міноборони, засідання групи "Рамштайн" проходило в онлайн-форматі.