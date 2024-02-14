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22:37 14.02.2024

У лікарні помер хлопець, який постраждав унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона

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У лікарні помер хлопець, який постраждав унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона

 У лікарні помер хлопець, який постраждав унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона, одна дівчинка у важкому стані, повідомив голова МВА Роман Мрочко в середу ввечері.

"У Херсонській лікарні внаслідок отриманих травм помер поранений сьогодні хлопець 2005 р.н.", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше, станом на 21.00 середи, він інформував про всіх постраждалих від обстрілів.

"На цю годину в Херсоні через обстріли з боку російських окупаційних військ дістали поранення 5 осіб. Наймолодшій із травмованих - 14 років. Дівчинка у важкому стані. Медики роблять усе можливе для її порятунку. Найстаршому з поранених сьогодні в Херсоні 84 роки. Одна з постраждалих після отриманої медичної допомоги відмовилася від госпіталізації. Ще одна травмована жінка далі проходитиме лікування амбулаторно. П'ятий поранений - 19-річний хлопець. У нього травмована нога. Стан оцінюється як середньої тяжкості", - повідомляв Мрочко.

Теги: #херсон #україна #постраждалі

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