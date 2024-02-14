У делегації Ради на Мюнхенській безпековій конференції представлені більшість та опозиція парламенту

У складі делегації Верховної Ради на Мюнхенській конференції з безпеки представлені як народні депутати парламентської більшості, так і опозиції.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України для участі в Мюнхенській безпековій конференції сформована парламентська делегація, до складу якої паритетно входять представники, як парламентської більшості, так і опозиційних фракцій", - повідомила пресслужба апарату українського парламенту.

Фракцію "Європейська Солідарність" у делегації представляє народний депутат Олексій Гончаренко. У пресслужбі наголосили, що заяви представників "Європейської Солідарності" щодо неучасті їхньої фракції в Мюнхенській безпековій конференції є маніпулятивними.

"Щодо участі народного депутата України Петра Порошенка в інших, "оголошених" ним зустрічах з керівництвом Європейського Союзу, з шістьма президентами, главами урядів країн-членів ЄС тощо, повідомляємо наступне. Заяв та відповідних документів, які б підтверджували зазначені вище зустрічі, ні від народного депутата Порошенка, ні від міжнародних лідерів до Верховної Ради України не надходило", - наголошується в повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження Петра Порошенка для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

За словами Порошенка, у нього в межах Мюнхенської конференції з безпеки були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з президентами і главами урядів країн-членів Європейського Союзу.