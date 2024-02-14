Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російського обстрілу Селидового Донецької області.

"Минулого вечора й ночі російські терористи дуже жорстоко обстріляли місто Селидове Донецької області. Влучання – по житлових будинках, по звичайній цивільній забудові й по лікарні. Прицільний російський удар по місту. На момент цього удару в лікарні було майже 150 пацієнтів, три людини загинули – мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою. Мої співчуття рідним і близьким! Обов’язково російська держава отримає відповідь на цей удар", - заявив президент у вечірньому зверненні.

"Ми обов'язково повинні перемогти, обов'язково досягти українських цілей. Безпека здобувається лише силою і сильними", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на середу двічі завдали удару по Селидовому Донецької області, зокрема по корпусу місцевої лікарні. Також пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків. Три людини загинули, зокрема дитина, і 12 дістали поранення, зокрема четверо неповнолітніх.