Події

21:11 14.02.2024

Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

1 хв читати
Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російського обстрілу Селидового Донецької області.

"Минулого вечора й ночі російські терористи дуже жорстоко обстріляли місто Селидове Донецької області. Влучання – по житлових будинках, по звичайній цивільній забудові й по лікарні. Прицільний російський удар по місту. На момент цього удару в лікарні було майже 150 пацієнтів, три людини загинули – мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою. Мої співчуття рідним і близьким! Обов’язково російська держава отримає відповідь на цей удар", - заявив президент у вечірньому зверненні.

"Ми обов'язково повинні перемогти, обов'язково досягти українських цілей. Безпека здобувається лише силою і сильними", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на середу двічі завдали удару по Селидовому Донецької області, зокрема по корпусу місцевої лікарні. Також пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків. Три людини загинули, зокрема дитина, і 12 дістали поранення, зокрема четверо неповнолітніх.

 

 

Теги: #обстріл #зеленський #селидове

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 14.02.2024
Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

20:54 14.02.2024
Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

20:47 14.02.2024
Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

18:59 14.02.2024
Унаслідок удару по Великому Бурлуку загинули два мирних жителі - поліція

Унаслідок удару по Великому Бурлуку загинули два мирних жителі - поліція

09:28 14.02.2024
РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

08:53 14.02.2024
Унаслідок артобстрілу Вовчанська 1 жінка загинула, ще 1 поранена

Унаслідок артобстрілу Вовчанська 1 жінка загинула, ще 1 поранена

07:18 14.02.2024
Троє загиблих і 12 поранених, серед яких діти, у Селидовому внаслідок ворожого обстрілу

Троє загиблих і 12 поранених, серед яких діти, у Селидовому внаслідок ворожого обстрілу

15:17 13.02.2024
Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, також сподівається на його підтримку конгресменами

Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, також сподівається на його підтримку конгресменами

08:24 13.02.2024
ТЕС на Дніпропетровщині припинила роботу через обстріл, усі споживачі Дніпра зі світлом

ТЕС на Дніпропетровщині припинила роботу через обстріл, усі споживачі Дніпра зі світлом

01:23 13.02.2024
Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

ОСТАННЄ

У делегації Ради на Мюнхенській безпековій конференції представлені більшість та опозиція парламенту

Єрмак обговорив відновлення України з держсекретарями Мінекономрозвитку та МЗС Німеччини

Близько двох третин країн НАТО, як і раніше, витрачають менше 2% ВВП на оборону - дані альянсу

Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію про співробітництво у притягненні до відповідальності за міжнародні злочини

Переговори про припинення вогню в Газі не зрушать із місця, поки ХАМАС не змінить свої вимоги

Україна і Франція провели раунд переговорів про гарантії безпеки для України

Франція і Німеччина запустили коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах "Рамштайн"

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 91 авіаудар, здійснив 83 обстріли з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА