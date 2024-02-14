Події

20:59 14.02.2024

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

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Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні звернувся з подякою до військовослужбовців Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України за успішне знищення російського корабля в Чорному морі.

"Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту. Сьогодні додалось іще безпеки в Чорному морі. І ще мотивації нашим людям. І це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів", - наголосив президент.

Як повідомлялося, сили ЗСУ та ГУР знищили російський великий десантний корабель окупантів "Цезарь Куников", який перебував у територіальних водах України неподалік Алупки.

 

 

Теги: #знищення #зеленський #кораблі_рф

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