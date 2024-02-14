Україна і Франція провели раунд переговорів про гарантії безпеки для України

У середу, 14 лютого, українська переговорна команда на чолі із заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Було обговорено всі структурні блоки та конкретні ключові положення угоди з метою її фіналізації.

"Вдячні за потужну підтримку та лідерство Франції серед країн ЄС у наданні нашій державі дієвих безпекових зобов’язань", - наголосив Жовква.