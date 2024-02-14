Події

20:21 14.02.2024

Україна і Франція провели раунд переговорів про гарантії безпеки для України

1 хв читати
Україна і Франція провели раунд переговорів про гарантії безпеки для України

У середу, 14 лютого, українська переговорна команда на чолі із заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Було обговорено всі структурні блоки та конкретні ключові положення угоди з метою її фіналізації.

"Вдячні за потужну підтримку та лідерство Франції серед країн ЄС у наданні нашій державі дієвих безпекових зобов’язань", - наголосив Жовква.

Теги: #переговори #франція #безпека_україни #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 14.02.2024
Переговори про припинення вогню в Газі не зрушать із місця, поки ХАМАС не змінить свої вимоги

Переговори про припинення вогню в Газі не зрушать із місця, поки ХАМАС не змінить свої вимоги

17:52 13.02.2024
Україна має намір залучити від Франції EUR200 млн грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

Україна має намір залучити від Франції EUR200 млн грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

13:11 12.02.2024
Роботу половини терміналів СПГ Франції обмежено через страйк

Роботу половини терміналів СПГ Франції обмежено через страйк

13:32 11.02.2024
Франція передала 6 тис. планшетів для навчання дітей із Київської області - обладміністрація

Франція передала 6 тис. планшетів для навчання дітей із Київської області - обладміністрація

19:01 10.02.2024
Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України

Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України

07:04 08.02.2024
Україна та Естонія готуються розпочати переговори щодо угоди про безпеку

Україна та Естонія готуються розпочати переговори щодо угоди про безпеку

21:41 05.02.2024
Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами про гарантії безпеки

Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами про гарантії безпеки

20:47 03.02.2024
Очільник Офісу президента провів зустріч із делегацією Франції з питань безпеки

Очільник Офісу президента провів зустріч із делегацією Франції з питань безпеки

07:01 03.02.2024
Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

07:27 02.02.2024
Макрон про фіндопомогу Україні від ЄС: Росія не може розраховувати на втому європейців

Макрон про фіндопомогу Україні від ЄС: Росія не може розраховувати на втому європейців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

ОСТАННЄ

У делегації Ради на Мюнхенській безпековій конференції представлені більшість та опозиція парламенту

Єрмак обговорив відновлення України з держсекретарями Мінекономрозвитку та МЗС Німеччини

Близько двох третин країн НАТО, як і раніше, витрачають менше 2% ВВП на оборону - дані альянсу

Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію про співробітництво у притягненні до відповідальності за міжнародні злочини

Франція і Німеччина запустили коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах "Рамштайн"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА