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19:24 14.02.2024

Аббас закликав угруповання ХАМАС укласти угоду з Ізраїлем, щоб уникнути військової операції в Рафаху

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Аббас закликав угруповання ХАМАС укласти угоду з Ізраїлем, щоб уникнути військової операції в Рафаху

Глава Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмуд Аббас закликав радикальне палестинське угруповання ХАМАС якнайшвидше досягти з Ізраїлем домовленості про обмін заручниками та полоненими, щоб уникнути ще більшого загострення ситуації в Секторі Гази.

"У світлі масштабної війни проти палестинського народу в Секторі Гази і на Західному березі річки Йордан, включно зі Східним Єрусалимом, ми закликаємо ХАМАС швидко завершити операцію з обміну полоненими, щоб позбавити палестинський народ катастрофи, не менш страшної, ніж Накба 1948 року (масовий вихід палестинців після арабсько-ізраїльської війни 1948 року), і уникнути окупації Ізраїлем міста Рафах", - заявив Аббас, якого цитують у середу палестинські ЗМІ.

Глава ПНА також закликав адміністрацію США та арабські країни "серйозно працювати з тим, щоб домовленість була досягнута якомога швидше і дала змогу захистити палестинський народ від лиха спустошливої війни".

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Газі. За даними влади анклаву, кількість жертв ізраїльської операції перевищила 28,5 тис. осіб, понад 68 тис. було поранено.

Наразі ізраїльська армія готується до штурму міста Рафах на півдні Сектору Гази біля кордону з Єгиптом, де ховаються від бойових дій приблизно 1,5 млн із 2,3 млн жителів анклаву. За даними ізраїльської сторони, у місті сховалися решта формувань бойовиків ХАМАС.

ООН і багато країн закликають Ізраїль відмовитися від цих планів.

Аббас заявив, що напад на Рафах "спричинить тисячі жертв, страждання і масовий вихід палестинців".

Минулого тижня стало відомо, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав наказ підготувати план евакуації мирного населення з Рафаха перед очікуваним ізраїльським наступом.

Тим часом черговий раунд непрямих переговорів Ізраїлю і ХАМАС із питань звільнення утримуваних ХАМАС у Газі заручників і перемир'я, який відбувся напередодні за посередництва США, Єгипту і Катару в Каїрі, завершився без значущих результатів, повідомила в середу CNN із посиланням на американських офіційних представників.

"Переговори щодо заручників, які відбулися у вівторок у Каїрі, були продуктивними та серйозними, але поки що не привели до прориву, який вилився б в остаточну угоду", - ідеться в повідомленні.

За даними CNN, сторони не можуть домовитися про співвідношення кількості палестинських ув'язнених і заручників, які мають бути звільнені в рамках передбачуваної угоди.

 

 

Теги: #палестина #хамас #аббас #заклик

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